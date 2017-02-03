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В ООН предупредили об угрозе утечки химических отходов на Донбассе


В ООН предупредили об угрозе утечки химических отходов на Донбассе
Фото: AmericaRU.com
Из-за обострения боевых действий на Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Об этом сообщил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен, передаёт ТАСС.

Он отметил, что в результате обстрелов получил серьёзные повреждение Дзержинский фенольный завод в селе Новгородское. «Если боевые действия продолжатся, мы можем столкнуться с серьезным экологическим кризисом… Химические отходы, включая смертельно опасную серную кислоту и формальдегид, находятся на критическом уровне», - заявил представитель ООН, подчеркнув, что их утечка «будет иметь катастрофические гуманитарные последствия для очень промышленно развитой части Европы».

«В настоящий момент существует реальный риск того, что повреждения системы водоснабжения приведут к смертоносным последствиям для населения окружающих районов из-за возможной утечки хлора, который обычно хранится на подобных предприятиях», - предупредил О`Брайен.

Он призвал «немедленно прекратить все столкновения» в данном районе, чтобы «предотвратить гибель людей и дальнейшие страдания населения».

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