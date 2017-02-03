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Главная страница → Раздел: УкраинаМаккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной
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Маккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной


Маккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Американский сенатор Джон Маккейн направил письмо президенту Дональду Трампу, в котором призвал предоставить Украине летальную помощь для борьбы с российскими войсками и боевиками. Обращение было обнародовано на официальном сайте сенатора.

«Бурная кампания Владимира Путина по дестабилизации и расчленению суверенного государства Украины не остановится до тех пор, пока она не встретит сильный и решительный ответ… Я призываю вас… обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты её территории от нападок России и её сепаратистских марионеток», - написал Маккейн президенту.

Кроме того, он призвал Трампа сохранить существующие санкции против России до освобождения Крыма и Донбасса.

«Украинцы не просят американцев бороться за них… Америка всегда помогала свободным людям защищаться. Мы должны… дать нашим украинским друзьям помощь, которую они заслуживают, и в которой нуждаются», - констатировал сенатор.

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