Маккейн призвал Трампа поделиться оружием с Украиной

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Бурная кампания Владимира Путина по дестабилизации и расчленению суверенного государства Украины не остановится до тех пор, пока она не встретит сильный и решительный ответ… Я призываю вас… обеспечить оборонительную летальную помощь Украине для защиты её территории от нападок России и её сепаратистских марионеток», - написал Маккейн президенту.
Кроме того, он призвал Трампа сохранить существующие санкции против России до освобождения Крыма и Донбасса.
«Украинцы не просят американцев бороться за них… Америка всегда помогала свободным людям защищаться. Мы должны… дать нашим украинским друзьям помощь, которую они заслуживают, и в которой нуждаются», - констатировал сенатор.
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