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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко и Путин обменялись обвинениями по поводу Авдеевки
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Порошенко и Путин обменялись обвинениями по поводу Авдеевки


Порошенко и Путин обменялись обвинениями по поводу Авдеевки
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президенты Украины и РФ Пётр Порошенко и Владимир Путин обвинили друг друга в эскалации вооруженного конфликта на Донецком направление. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Комментируя ситуацию, Путин назвал пророссийских боевиков Донбасса «оппозицией». Он обвинил в обострении конфликта некие украинские «добровольческие отряды», добавив, что таким образом Украина хочет наладить отношения с новым президентом США. «Украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии… Им нужно наладить отношения с действующей администрацией (США), и тоже через конфликт - это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог», - озвучил своё мнение Путин.

Украинский президент, со своей стороны, возложил ответственность за кровопролитие на Россию и подконтрольным ей сепаратистам. «На наших глазах реализуется традиционный российский сценарий - в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», - заявил Порошенко.

Отметим, что конфликт на Донецком направлении резко обострился 29 января. От обстрелов и боестолкновений сильно пострадал подконтрольный Киеву город Авдеевка. Населённый пункт оказался на грани гуманитарной катастрофы, лишившись электро-, водо- и газоснабжения.

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