США смягчили санкции против России. Трамп божится, что ни при чём

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В четверг, 2 февраля, Минфин США опубликовал Генеральную лицензию, которая позволяет американским компаниям «запрашивание, получение, использование, оплату или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».
Информация вызвала резонанс в США. На неё оперативно отреагировал сам президент Дональд Трамп. «Я ничего не смягчал», - заявил он журналистам.
Ситуацию прокомментировал и сам американский Минфин. В ведомстве заверили, что произошло не смягчение санкций, а их уточнение. «Буквально со следующего дня, 30 декабря, к нам начали поступать жалобы от американских компаний и других бизнесменов-экспортеров. Выяснилось, что при поставках в Россию такой продукции, как мобильные телефоны и планшеты, без контактов с ФСБ не обойтись. Мы со своей стороны запретили все такие контакты и тем самым непреднамеренно повредили экспорту, который под санкции изначально не попадал», - объяснила ситуацию высокопоставленная сотрудница министерства.
Отметим, что российские спецслужбы попали под санкции США в конце прошлого года. Поводом для этого послужило их участие «во вредоносной кибердеятельности» а также создание «серьезной угрозы для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия и финансовой стабильности» Соединённых Штатов.
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