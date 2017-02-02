Компьютер может диагностировать катаракту не хуже врача

2 февраля 2017 года, 22:00

Фото: AmericaRU.com

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Новая система искусственного интеллекта, предназначенная для имитации способа, которым мозг обрабатывает зрение, диагностирует редкое заболевание глаз точно так же, как и офтальмологи.Система, которая фокусируется на выявлении редкого заболевания, врожденной катаракты, в будущем сможет помочь диагностировать другие редкие болезни, говорят исследователи. В ходе эксперимента китайские ученые использовали искусственную нейронную сеть под названием CC-Cruiser, которая была разработана на основе устройства нейронов в области мозга, отвечающей за зрение.Система специалистов Университета Сунь Ятсена выявила потенциальные случаи врожденной катаракты с 92-процентной точностью, оценила расположение катаракты с 94-процентной точностью и предложила правильное лечение с 89-процентной точностью. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Biomedical Engineering».