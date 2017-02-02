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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНа что ежемесячно Джонни Депп тратит 30 тысяч долларов?
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На что ежемесячно Джонни Депп тратит 30 тысяч долларов?


На что ежемесячно Джонни Депп тратит 30 тысяч долларов?
Фото: AmericaRU.com
Можно ли потратить почти 40 миллионов и не заметить этого? Или, иначе говоря: как за месяц можно потратить 75 миллионов долларов, в том числе 30 тысяч из них на вино, и не заметить уменьшающуюся сумму на банковском счете?

Эти вопросы интригуют поклонников Джони Деппа (Johnny Depp), который в настоящее время втянут в судебную тяжбу с бывшими финансовыми менеджерами, подавшими против актера встречный иск. Владельцы Management Group, адвокаты Джоэл и Роберт Мандел, утверждают, что Депп – расточителен и тратил миллионы, несмотря на неоднократные предупреждения. По их словам, актер приобрел 200 картин за несколько миллионов долларов, коллекции ювелирных изделий, 70 гитар и 45 роскошных автомобилей. Кроме того, актер заплатил 18 миллионов за яхту, купил частный самолет, вложил 75 миллионов в недвижимость и ежемесячно 30 тысяч тратил на вино.
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