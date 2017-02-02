Иммиграционная политика Трампа может повлиять на систему здравоохранения США

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«Это жизненно важно, потому что указ не должен препятствовать получению пациентами своевременного лечения. Кроме того, он не должен ограничивать врачей или студентов медицинских вузов, которые получили визы для обучения, практики или посещения конференций в США", - написал в письме главный исполнительный директор Американской медицинской ассоциации, доктор Джеймс Мадара (James L. Madara). По его словам, каждый четвертый врач, практикующий в Соединенных Штатах, является выпускником вуза другой страны, и они отвечают тем же строгим требованиям лицензирования, как и выпускники США.
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