Иммиграционная политика Трампа может повлиять на систему здравоохранения США

2 февраля 2017 года, 21:10

Фото: AmericaRU.com

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Американская медицинская ассоциация присоединилась к дискуссии об иммиграционной политике нового президента. Она отправила в Департамент внутренней безопасности США письмо с просьбой разъяснить, как указ Дональда Трампа (Donald Trump) может повлиять на медицинских работников, прибывающих и уезжающих по обмену, и пациентов из других стран.«Это жизненно важно, потому что указ не должен препятствовать получению пациентами своевременного лечения. Кроме того, он не должен ограничивать врачей или студентов медицинских вузов, которые получили визы для обучения, практики или посещения конференций в США", - написал в письме главный исполнительный директор Американской медицинской ассоциации, доктор Джеймс Мадара (James L. Madara). По его словам, каждый четвертый врач, практикующий в Соединенных Штатах, является выпускником вуза другой страны, и они отвечают тем же строгим требованиям лицензирования, как и выпускники США.