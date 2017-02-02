В США упало число заявок на получение пособия по безработице

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Число первоначальных заявлений на получение пособия по безработице сократилось на 14 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 28 января, оно составило 246 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 100 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше.
В настоящее время рынок труда находится на уровне, близком к полной занятости, говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Также ФРС прогнозирует в этом году увеличение процентных ставок.
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