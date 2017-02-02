В США упало число заявок на получение пособия по безработице

2 февраля 2017 года, 20:44

Фото: AmericaRU.com

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На прошлой неделе количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до минимума, превысив ожидания аналитиков. Это указывает на усиление рынка труда.Число первоначальных заявлений на получение пособия по безработице сократилось на 14 тысяч с учетом сезонных колебаний. На неделе, завершившейся 28 января, оно составило 246 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 100 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Это самое долгое снижение с 1970-х годов, когда рынок труда был значительно меньше.В настоящее время рынок труда находится на уровне, близком к полной занятости, говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Также ФРС прогнозирует в этом году увеличение процентных ставок.