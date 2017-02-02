Почему дети должны обращать внимание на свои ошибки?

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Ученые полагают, что дети, считающие, что интеллект необходимо развивать, могут легче сосредоточиться на своих ошибках и проанализировать их. «Главный вывод в том, что мы должны обратить пристальное внимание на наши ошибки и использовать их как возможность научиться, а не просто замазать неправильно корректором», - говорит исследователь Ганс Шродер (Hans Schroder), докторант психологии Университета штата Мичиган.
В исследовании приняли участие 123 ребенка, средний возраст которых составил 7 лет. Им задавали вопросы, такие как "представьте себе ребенка, который думает, что может постоянно становиться умнее. Насколько вы с ним согласны?". Затем исследователи изучили мозговую активность детей, в то время как они играли в игру на компьютере, и заострили внимание на реакциях детей, когда те делали ошибки.
Результаты эксперименты были опубликованы в журнале «Developmental Cognitive Neuroscience».
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