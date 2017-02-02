Почему дети должны обращать внимание на свои ошибки?

2 февраля 2017 года, 20:18

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новое исследование показало, что дети, которые думают, что станут умнее, если будут усердно учиться, вероятно, легче переносят ошибки, чем те, кто думают, что их уровень интеллекта на уровне камня.Ученые полагают, что дети, считающие, что интеллект необходимо развивать, могут легче сосредоточиться на своих ошибках и проанализировать их. «Главный вывод в том, что мы должны обратить пристальное внимание на наши ошибки и использовать их как возможность научиться, а не просто замазать неправильно корректором», - говорит исследователь Ганс Шродер (Hans Schroder), докторант психологии Университета штата Мичиган.В исследовании приняли участие 123 ребенка, средний возраст которых составил 7 лет. Им задавали вопросы, такие как "представьте себе ребенка, который думает, что может постоянно становиться умнее. Насколько вы с ним согласны?". Затем исследователи изучили мозговую активность детей, в то время как они играли в игру на компьютере, и заострили внимание на реакциях детей, когда те делали ошибки.Результаты эксперименты были опубликованы в журнале «Developmental Cognitive Neuroscience».