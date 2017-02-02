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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБейонсе объявила о том, что ждет близнецов, и снялась в откровенной фотосессии
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Бейонсе объявила о том, что ждет близнецов, и снялась в откровенной фотосессии


Бейонсе объявила о том, что ждет близнецов, и снялась в откровенной фотосессии
Фото: AmericaRU.com
Певица Бейонсе объявила о том, что она ждет близнецов, выставив в социальных сетях фотографию в обнаженном виде, на которой хорошо видно округлившийся живот.

"Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Нас дважды благословили. Мы невероятно благодарны, что наша семья станет в два раза больше, и благодарим вас за ваши добрые пожелания", - сказали Бейонсе и ее муж, Jay Z, в совместном заявлении. Пара, которая связала себя узами брака в 2008 году, уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви Картер.

Бейонсе также выставила более десятка новых фотографий, которые были сделаны во время ее откровенной фотосессии. «У меня три сердца», - написала 35-летняя исполнительница под одним из снимков. Она также добавила стихотворение, написанное Уорсон Шир, писательницей сомалийско-британского происхождения.
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