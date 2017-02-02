Сайт для взрослых PornHub собирается обучать посетителей половому воспитанию

2 февраля 2017 года, 19:31

Фото: AmericaRU.com

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PornHub, развлекательный сайт для взрослых, запустил обучающую программу, которая поможет узнать, как наслаждаться здоровой и счастливой сексуальной жизнью.Программа «Центр сексуального здоровья» будет освещать такие темы, как анатомия человека, болезни, передающиеся половым путем, основы репродуктивного здоровья и другие. Также будут обсуждаться темы о том, как улучшить сексуальную жизнь, включая объяснения о том, что происходит на вечеринках, где собирается много людей. Кроме того, посетители смогут больше узнать о гомосексуальных отношениях."Ежедневно на сайт заходят почти 70 миллионов посетителей, и мы хотели бы предоставить им возможность получать советы или интересующую информацию о сексе", - сказал Кэри Прайс (Corey Price), вице-президент PornHub.