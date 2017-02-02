На Филиппинах в результате пожара на заводе пострадали, по меньшей мере, 120 человек

Фото: AmericaRU.com
В настоящее время сотрудники пожарной охраны взяли контроль над стихией, хотя пожар на заводе House Technology Industries не смогли потушить даже спустя 24 часа после возгорания, говорит губернатор Хесус Криспин Ремулла (Jesus Crispin Remulla). После того, как пожар удастся потушить, здание, которое занимает площадь в 6 гектаров, будет осмотрено на наличие пострадавших.
В настоящее время около четырех раненых находятся в критическом состоянии, сообщил Ремулла журналистам, добавив, что некоторые сотрудники завода выпрыгивали из окон, чтобы избежать пожара в трехэтажном здании. "Мы пока не можем сказать точную причину пожара. До сих пор жертв не было, но мы готовы к худшему сценарию", - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В России расследуется убийство 12-летней девочки →
- Россиянину присудили рекордный штраф за браконьерство →
- Россияне стали лучше относится к США, - опрос →
- Россия не пустила к себе 2 норвежских дипломатов →
- ЕСПЧ оштрафовал Россию за содержание подсудимых в железной клетке →
- В СК рассказали подробности жестокого убийства 15-летней школьницы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109181
http://www.americaru.com/news/109181