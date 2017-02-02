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Главная страница → Раздел: В миреНа Филиппинах в результате пожара на заводе пострадали, по меньшей мере, 120 человек
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На Филиппинах в результате пожара на заводе пострадали, по меньшей мере, 120 человек


На Филиппинах в результате пожара на заводе пострадали, по меньшей мере, 120 человек
Фото: AmericaRU.com
В филиппинской столице в результате пожара на заводе пострадали более 120 работников, в том числе два японца. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести. Инцидент произошел в городе Дженерал Триас в провинции Кавите к югу от Манилы.

В настоящее время сотрудники пожарной охраны взяли контроль над стихией, хотя пожар на заводе House Technology Industries не смогли потушить даже спустя 24 часа после возгорания, говорит губернатор Хесус Криспин Ремулла (Jesus Crispin Remulla). После того, как пожар удастся потушить, здание, которое занимает площадь в 6 гектаров, будет осмотрено на наличие пострадавших.

В настоящее время около четырех раненых находятся в критическом состоянии, сообщил Ремулла журналистам, добавив, что некоторые сотрудники завода выпрыгивали из окон, чтобы избежать пожара в трехэтажном здании. "Мы пока не можем сказать точную причину пожара. До сих пор жертв не было, но мы готовы к худшему сценарию", - сказал он.
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