Производительность в США снизилась до 1,3 процента

Фото: AmericaRU.com
В заявлении Министерства труда говорится, что производительность в несельскохозяйственном секторе, который измеряет почасовую производительность товаров и услуг на одного работника, в четвертом квартале выросла на 1,3 процента. В третьем квартале производительность выросла на 3,1 процента с учетом сезонных колебаний.
В период с октября по декабрь расходы на заработную плату выросли по ставке 1,7 процента, по сравнению с 0,7 процента в прошлом квартале. За год производительность выросла всего лишь на 0,2 процента. Это самый слабый показатель в течение последних пяти лет. Причина снижения производительности в последние годы неизвестна. Она представляет собой тревожную тенденцию, учитывая то, что рост производительности является ключевым фактором для повышения уровня жизни.
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