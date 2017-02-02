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Главная страница → Раздел: В миреВ России расследуется убийство 12-летней девочки
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В России расследуется убийство 12-летней девочки


В России расследуется убийство 12-летней девочки
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
В российском городе Новокузнецке арестован мужчина, убивший 12-летнюю школьницу и сбросившей её труп в угледобывающую шахту. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«26 января 2017 года около 19 часов 15 минут потерпевшая вышла из дома и пропала без вести», - рассказали следователи, уточнив, что её тело удалось найти только спустя несколько дней в вентиляционном штреке шахты.

«В ходе специально подготовленной операции… тело девочки было поднято на поверхность. Необходимо отметить, что специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъему тела», - сообщили в СК.

Уже 31 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ребёнка – 40-летнего местного жителя. «Следователями незамедлительно проведены обыски в его частном доме, где следователями-криминалистами, с применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке», - рассказали представители ведомства. Расследование продолжается. Устанавливаются причина смерти ребёнка и мотивы преступника.

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