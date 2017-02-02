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В каком штате люди счастливы больше всего?


В каком штате люди счастливы больше всего?
Фото: AmericaRU.com
Штат Гавайи стал бесспорным победителем за звание самого счастливого региона США. Острова побеждают в аналогичных опросах в течение двух последних лет.

Гавайи заняли первое место в новом исследовании Gallup-Healthways, опубликованном в среду. Второе место по уровню счастья осталось за штатом Аляска. Также в первую пятерку вошли Южная Дакота, Мэн и Колорадо.

«Гавайи остаются очень перспективными, - отметил Дэн Уиттерс, директор по исследованиям Gallup-Healthways Well-Being Index. – Здесь люди чувствуют заботу о себе. Проблемы физического благополучия здесь решаются лучше всего».

Менее всего счастливыми чувствуют себя жители Западной Вирджинии. Также низкий уровень счастья переживают американцы из Кентукки, Оклахомы, Индианы и Арканзаса.
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