В каком штате люди счастливы больше всего?

Фото: AmericaRU.com
Гавайи заняли первое место в новом исследовании Gallup-Healthways, опубликованном в среду. Второе место по уровню счастья осталось за штатом Аляска. Также в первую пятерку вошли Южная Дакота, Мэн и Колорадо.
«Гавайи остаются очень перспективными, - отметил Дэн Уиттерс, директор по исследованиям Gallup-Healthways Well-Being Index. – Здесь люди чувствуют заботу о себе. Проблемы физического благополучия здесь решаются лучше всего».
Менее всего счастливыми чувствуют себя жители Западной Вирджинии. Также низкий уровень счастья переживают американцы из Кентукки, Оклахомы, Индианы и Арканзаса.
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