В каком штате люди счастливы больше всего?

2 февраля 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Штат Гавайи стал бесспорным победителем за звание самого счастливого региона США. Острова побеждают в аналогичных опросах в течение двух последних лет.Гавайи заняли первое место в новом исследовании Gallup-Healthways, опубликованном в среду. Второе место по уровню счастья осталось за штатом Аляска. Также в первую пятерку вошли Южная Дакота, Мэн и Колорадо.«Гавайи остаются очень перспективными, - отметил Дэн Уиттерс, директор по исследованиям Gallup-Healthways Well-Being Index. – Здесь люди чувствуют заботу о себе. Проблемы физического благополучия здесь решаются лучше всего».Менее всего счастливыми чувствуют себя жители Западной Вирджинии. Также низкий уровень счастья переживают американцы из Кентукки, Оклахомы, Индианы и Арканзаса.