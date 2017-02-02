Давний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос

Фото: AmericaRU.com
Также Трамп пьет антибиотики для контроля развития аутоиммунного кожного заболевания розацеа и препараты для сдерживания уровня холестерина в крови. Кроме того, по словам доктора Борнстейна, Трамп регулярно принимает детский аспирин для уменьшения риска сердечного приступа. Также отмечается, что препарат финастерид для роста волос связан с работой простаты.
В целом, терапевт охарактеризовал состояние Президента США как «здоровое» и не требующее серьезной медицинской помощи.
Дональд Трамп стал одним из самых пожилых глав государств – ему уже 70 лет. Издание The New York Times традиционно берет интервью у лечащих врачей новых Президентов Соединенных Штатов о состоянии здоровья их пациентов.
Доктор Борнстейн ведет частную практику в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Он получил образование в колледже медицины университета Тафтса, затем получил специализацию гастроэнтеролога в Йельском университете. Он является лечащим врачом Трампа с 1980 года.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Иммиграционная политика Трампа может повлиять на систему здравоохранения США →
- Мелания Трамп может оказаться вечно отсутствующей первой леди →
- Обама категорически не согласен с приказом Трампа об иммиграции →
- Христианские лидеры Америки напоминают Трампу, что он обещал содействовать беженцам-христианам →
- Трамп уволил и.о. генерального прокурора, которая бросила ему вызов →
- Обладатели зеленых карт будут проходить дополнительные проверки →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109173
http://www.americaru.com/news/109173