Давний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос

2 февраля 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Доктор Гарольд Н. Борнстейн (Harold N. Bornstein), давний врач Президента США Дональда Трампа, заявляет, что тот длительное время принимает лекарства от трех заболеваний, включая препарат, стимулирующий рост волос.Также Трамп пьет антибиотики для контроля развития аутоиммунного кожного заболевания розацеа и препараты для сдерживания уровня холестерина в крови. Кроме того, по словам доктора Борнстейна, Трамп регулярно принимает детский аспирин для уменьшения риска сердечного приступа. Также отмечается, что препарат финастерид для роста волос связан с работой простаты.В целом, терапевт охарактеризовал состояние Президента США как «здоровое» и не требующее серьезной медицинской помощи.Дональд Трамп стал одним из самых пожилых глав государств – ему уже 70 лет. Издание The New York Times традиционно берет интервью у лечащих врачей новых Президентов Соединенных Штатов о состоянии здоровья их пациентов.Доктор Борнстейн ведет частную практику в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Он получил образование в колледже медицины университета Тафтса, затем получил специализацию гастроэнтеролога в Йельском университете. Он является лечащим врачом Трампа с 1980 года.