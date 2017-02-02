Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:29 pm | Чикаго 3:29 pm | Сан-Франциско 1:29 pm
Главная страница → Раздел: ПолитикаДавний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Давний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос


Давний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос
Фото: AmericaRU.com
Доктор Гарольд Н. Борнстейн (Harold N. Bornstein), давний врач Президента США Дональда Трампа, заявляет, что тот длительное время принимает лекарства от трех заболеваний, включая препарат, стимулирующий рост волос.

Также Трамп пьет антибиотики для контроля развития аутоиммунного кожного заболевания розацеа и препараты для сдерживания уровня холестерина в крови. Кроме того, по словам доктора Борнстейна, Трамп регулярно принимает детский аспирин для уменьшения риска сердечного приступа. Также отмечается, что препарат финастерид для роста волос связан с работой простаты.

В целом, терапевт охарактеризовал состояние Президента США как «здоровое» и не требующее серьезной медицинской помощи.

Дональд Трамп стал одним из самых пожилых глав государств – ему уже 70 лет. Издание The New York Times традиционно берет интервью у лечащих врачей новых Президентов Соединенных Штатов о состоянии здоровья их пациентов.

Доктор Борнстейн ведет частную практику в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Он получил образование в колледже медицины университета Тафтса, затем получил специализацию гастроэнтеролога в Йельском университете. Он является лечащим врачом Трампа с 1980 года.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109173
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus