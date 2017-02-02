На Гавайях массивный поток лавы вылился в океан

Фото: AmericaRU.com
Геологическая служба США опубликовала снимки потока лавы, которая пролилась в море со скалы в районе Камокуны. Из-за охлаждения магмы на побережья образовался слой грунта, который трескался и взрывался из-за перепадов температур. Это вызвало прилив высоких волн по всему берегу.
Когда расплавленная лава попадает в прохладную морскую воду, то вступает в реакцию, в результате чего могут возникать взрывы с выбросом больших фрагментов раскаленной породы и обломков на сушу. Местным жителям предписано обходить эту местность стороной, маршруты судов также изменены.
В Национальном парке, на территории которого происходит извержение, доступ для посетителей ограничен.
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