Исследователь изобрел компьютер, который является идеальным игроком в покер

2 февраля 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Ученый из университета Карнеги-Меллона Томас Сэндхолм (Tuomas Sandholm) разработал искусственный интеллект, способный стать идеальным игроком в покер. Еще 12 лет назад он не думал, что компьютер сможет обыграть человека, но сегодня его разработка оказалась умнее чемпионов карточной игры.Его программа под названием Libratus успешно победила четырех профессиональных игроков в покер. Испытание длилось 20 дней и завершилось 30 января. В результате серии игр в безлимитный Техасский Холдем Libratus набрал на 1,7 миллионов фишек больше, чем игроки-люди. «Я думал, что у нас шансы 50 на 50. Я не ожидал, что мы выиграем так много», - отметил Сэндхолм.Ученый развивал систему искусственного интеллекта специально для игры в покер на протяжении последних 12 лет. Сэндхолм научил программу не только использовать алгоритмы, но и постоянно совершенствовать свою стратегию и принимать независимые решения.