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Главная страница → Раздел: ЭкономикаИсследователь изобрел компьютер, который является идеальным игроком в покер
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Исследователь изобрел компьютер, который является идеальным игроком в покер


Исследователь изобрел компьютер, который является идеальным игроком в покер
Фото: AmericaRU.com
Ученый из университета Карнеги-Меллона Томас Сэндхолм (Tuomas Sandholm) разработал искусственный интеллект, способный стать идеальным игроком в покер. Еще 12 лет назад он не думал, что компьютер сможет обыграть человека, но сегодня его разработка оказалась умнее чемпионов карточной игры.

Его программа под названием Libratus успешно победила четырех профессиональных игроков в покер. Испытание длилось 20 дней и завершилось 30 января. В результате серии игр в безлимитный Техасский Холдем Libratus набрал на 1,7 миллионов фишек больше, чем игроки-люди. «Я думал, что у нас шансы 50 на 50. Я не ожидал, что мы выиграем так много», - отметил Сэндхолм.

Ученый развивал систему искусственного интеллекта специально для игры в покер на протяжении последних 12 лет. Сэндхолм научил программу не только использовать алгоритмы, но и постоянно совершенствовать свою стратегию и принимать независимые решения.
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