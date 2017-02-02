Исследователь изобрел компьютер, который является идеальным игроком в покер

Фото: AmericaRU.com
Его программа под названием Libratus успешно победила четырех профессиональных игроков в покер. Испытание длилось 20 дней и завершилось 30 января. В результате серии игр в безлимитный Техасский Холдем Libratus набрал на 1,7 миллионов фишек больше, чем игроки-люди. «Я думал, что у нас шансы 50 на 50. Я не ожидал, что мы выиграем так много», - отметил Сэндхолм.
Ученый развивал систему искусственного интеллекта специально для игры в покер на протяжении последних 12 лет. Сэндхолм научил программу не только использовать алгоритмы, но и постоянно совершенствовать свою стратегию и принимать независимые решения.
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