Россиянину присудили рекордный штраф за браконьерство

Фото: AmericaRU.com
По их данным, браконьер вместе с подельниками в период с июня 2011 года по апрель 2012 года охотились на территории угодий Приморского края на птиц и зверей, занесённых в Красную Книгу РФ. В частности, по данным следствия, охотники убили как минимум 6 амурских тигров, гималайских и бурых медведей, а также прочих редких зверей.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена). За ущерб, нанесённый животному миру, его обязали выплатить огромный штраф – 9,3 миллионов рублей.
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