Instagram тестирует возможность добавления фотоальбомов

2 февраля 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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До сегодняшнего дня пользователи Instagram могли выложить в одном сообщении только одно фото. Разработчики сервиса тестируют возможность добавления серий фотографий в одном посте.Новое обновление, позволяющее создавать галереи, пока испытывается только на базе системы Android. Участники тестирования могут выбрать несколько изображений с камеры и загрузить их в одном сообщении. Обладатели устройств на Droid Life могут выкладывать до 10 фотографий сразу. При этом для каждого фото можно выбрать свой формат фильтров и редактирования.Вскоре применение фотоальбомов должно стать доступным не только для рекламодателей, но и для бесплатных пользователей Instagram.