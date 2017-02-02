Россияне стали лучше относится к США, - опрос

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 37% россиян хорошо относятся к Соединённым Штатам Америки, из них 2% «очень хорошо». Несмотря на такое потепление, почти половина граждан РФ (49%) продолжают плохо относится к американцам (9% – «очень плохо»). Примечательно, что ещё в прошлом году хорошо к Америке относились только 31% россиян, плохо – 54%.
Более благосклонно россияне начали относится и к Европейскому Союзу, хотя улучшение и не такое явное как с США. Хорошо к ЕС относятся 39% опрошенных, плохо – 47%.
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