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Россияне стали лучше относится к США, - опрос


Россияне стали лучше относится к США, - опрос
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
После вступления в должность американского президента республиканца Дональда Трампа в России заметно выросло количество граждан, хорошо относящихся к США. Таковы результаты соцопроса, проведённого «Левада-центром».

Согласно результатам исследования, на сегодняшний день 37% россиян хорошо относятся к Соединённым Штатам Америки, из них 2% «очень хорошо». Несмотря на такое потепление, почти половина граждан РФ (49%) продолжают плохо относится к американцам (9% – «очень плохо»). Примечательно, что ещё в прошлом году хорошо к Америке относились только 31% россиян, плохо – 54%.

Более благосклонно россияне начали относится и к Европейскому Союзу, хотя улучшение и не такое явное как с США. Хорошо к ЕС относятся 39% опрошенных, плохо – 47%.

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