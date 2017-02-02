Более половины россиян не считают Украину заграницей, - опрос

Фото: AmericaRU.com
Согласно исследованию, 53% россиян не считают Украину заграницей, 42% придерживаются противоположного мнения. Схожие настроения у граждан РФ и по отношению к Беларуси (61% не считает заграницей).
Вместе с тем, за последние 2 года социологи отметили заметные сдвиги в отношении россиян к бывшим республикам СССР. Так, только четверть опрошенных (25%) заявила о необходимости для Москвы силой удерживать данные государства под своим контролем, ещё в 2015 году таких было 35%. Сегодня же большинство (65%) не согласились с таким положением.
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