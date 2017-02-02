Звезда «Клана Сопрано» и «Славных парней» Фрэнк Пелегрино-старший умер в возрасте 72 лет

Фото: AmericaRU.com
Смерть актера подтвердил близкий друг Бо Диетл. «Жители Нью-Йорка потеряли сегодня важную часть жизни. Фрэнки ушел от нас. Он был иконой, как никто другой», - заявил он. По его словам, Пеллегрино умер в больнице Кеттеринг Мемориал Слоан в кругу семьи.
Фрэнк Пеллегрино не только известен тем, что снимался у Мартина Скорсезе и Вуди Аллена. Также он был владельцем популярной сети классических итальянских ресторанов «Rao».
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