Треть жителей США считает, что быть американцем – значит быть христианином

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В опросе приняло участие более тысячи человек, которых принято считать «истинными американцами». Наиболее важным фактором в определении американца означает способность говорить по-английски – 70% опрошенных считают это основным аспектом американской идентичности. Еще 45% думают, что соблюдение национальных традиций и обычаев является неотъемлемой частью настоящих американцев.
Самый острый вопрос в определении «истинности американцев» - это религия. Респонденты в возрасте от 50 лет и старше более склонны приравнивать американца и христианина. Среди молодых людей лишь 18% ставят знак равенства между двумя этими понятиями. Женщины более склонны приравнивать христианство к американской идентичности.
Исследование показало, что граждане США считают религию более значимым моментом в определении национальной идентичности, чем представители других стран. Всего 32% респондентов уверены, что истинный американец обязан быть христианином.
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