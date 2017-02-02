Треть жителей США считает, что быть американцем – значит быть христианином

2 февраля 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109157

Опрос исследовательского центра Pew, опубликованный в среду, показал, что вопросы религии вызывают все большие разногласия среди граждан Соединенных Штатов.В опросе приняло участие более тысячи человек, которых принято считать «истинными американцами». Наиболее важным фактором в определении американца означает способность говорить по-английски – 70% опрошенных считают это основным аспектом американской идентичности. Еще 45% думают, что соблюдение национальных традиций и обычаев является неотъемлемой частью настоящих американцев.Самый острый вопрос в определении «истинности американцев» - это религия. Респонденты в возрасте от 50 лет и старше более склонны приравнивать американца и христианина. Среди молодых людей лишь 18% ставят знак равенства между двумя этими понятиями. Женщины более склонны приравнивать христианство к американской идентичности.Исследование показало, что граждане США считают религию более значимым моментом в определении национальной идентичности, чем представители других стран. Всего 32% респондентов уверены, что истинный американец обязан быть христианином.