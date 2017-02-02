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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко анонсировал проведение референдума о вступлении Украины в НАТО
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Порошенко анонсировал проведение референдума о вступлении Украины в НАТО


Порошенко анонсировал проведение референдума о вступлении Украины в НАТО
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Украинский президент Пётр Порошенко намерен инициировать проведение референдума среди украинцев о вступлении Украины в Североатлантический Альянс. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Berliner Morgenpost».

«Решающим для меня является мнение украинского народа. Ещё 4 года назад за членство Украины в НАТО выступали всего 16% украинцев. Сейчас это 54%. Как президент я руководствуюсь мнением моего народа по поводу референдума. И если украинцы за это проголосуют, я сделаю все для членства Украины в Альянсе», - заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул ошибочность позиции нового президента США Дональда Трампа, считающего НАТО устаревшей организацией. «Без НАТО не обойтись. Его ослабление было бы абсолютной безответственностью… Я убежден, что Альянс – единственная функционирующая организация коллективной безопасности», - сказал Порошенко.

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