Порошенко анонсировал проведение референдума о вступлении Украины в НАТО

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Решающим для меня является мнение украинского народа. Ещё 4 года назад за членство Украины в НАТО выступали всего 16% украинцев. Сейчас это 54%. Как президент я руководствуюсь мнением моего народа по поводу референдума. И если украинцы за это проголосуют, я сделаю все для членства Украины в Альянсе», - заявил украинский лидер.
Он также подчеркнул ошибочность позиции нового президента США Дональда Трампа, считающего НАТО устаревшей организацией. «Без НАТО не обойтись. Его ослабление было бы абсолютной безответственностью… Я убежден, что Альянс – единственная функционирующая организация коллективной безопасности», - сказал Порошенко.
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