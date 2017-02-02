Мелания Трамп может оказаться вечно отсутствующей первой леди

Фото: AmericaRU.com
Через два дня после того, как ее муж Дональд Трамп (Donald Trump) вступил в должность, Мелания вернулся в Нью-Йорк со своим сыном Бэрроном. Она стала первой с 1853 года женой Президента, которая живет не в Белом доме. Вскоре после выборов Трамп заявил, что его супруга будет оставаться в Нью-Йорке, по меньшей мере, до конца учебного года, посещая его только по выходным. Но источники, близкие к первой леди, говорят, что она еще не решила, будет ли она вообще перебираться в Вашингтон.
Некоторые аналитики считают, что решение Мелании сторониться традиционных обязанностей может быть толчком для активизации феминистского движения. В любом случае, американцы хотят видеть первую леди активной. «Американский народ хочет видеть, что первая леди занимается своими делами. Люди ждут, что пустота заполнится, поскольку именно жена Президента берет на себя роль утешителя», - считает Кейт Андерсен Брауэр, автор книги о женах американских Президентов.
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