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В Национальном зоопарке США сбежала рысь


В Национальном зоопарке США сбежала рысь
Фото: AmericaRU.com
Сбежавшая из Американского Национального зоопарка рысь Олли нашлась. Беглянка была обнаружена на территории зоопарка благодаря чипу, прикрепленному к ошейнику.

После двух с половиной дней, проведенных во внешнем мире после побега из вольера, Олли вернулась в зоопарк поздно вечером в среду. Очевидно, ей не понравились приключения, поэтому она искала путь домой. После осмотра у нее нашли надрез левой передней лапы.

Посетитель зоопарка увидел разгуливающую свободно рысь неподалеку от вольера птиц. Он уведомил служителя, и через 15 минут уже была готова ловушка для беглянки. Как сообщил руководитель отдела больших кошек Национального зоопарка Крейг Саффо (Craig Saffoe), рысь удалось поймать достаточно быстро, затем ее доставили к ветеринару. Сейчас Олли вернулась в вольер, она на «100% в целости и сохранности».

Саффо отметил, что был на седьмом небе от счастья, что рысь вернулась. «Это как найти потерявшегося члена семьи», - отметил он. Также специалист заявил, что в результате побега рыси никто не пострадал.
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