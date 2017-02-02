В Национальном зоопарке США сбежала рысь

Фото: AmericaRU.com
После двух с половиной дней, проведенных во внешнем мире после побега из вольера, Олли вернулась в зоопарк поздно вечером в среду. Очевидно, ей не понравились приключения, поэтому она искала путь домой. После осмотра у нее нашли надрез левой передней лапы.
Посетитель зоопарка увидел разгуливающую свободно рысь неподалеку от вольера птиц. Он уведомил служителя, и через 15 минут уже была готова ловушка для беглянки. Как сообщил руководитель отдела больших кошек Национального зоопарка Крейг Саффо (Craig Saffoe), рысь удалось поймать достаточно быстро, затем ее доставили к ветеринару. Сейчас Олли вернулась в вольер, она на «100% в целости и сохранности».
Саффо отметил, что был на седьмом небе от счастья, что рысь вернулась. «Это как найти потерявшегося члена семьи», - отметил он. Также специалист заявил, что в результате побега рыси никто не пострадал.
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