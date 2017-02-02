Заключенные в тюрьме Дэлавера взяли четырех охранников в заложники

2 февраля 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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В исправительном учреждении в Смирне, штат Дэлавер, заключенные взяли в заложники двух надзирателей.Руководство заведения ведет переговоры с осужденными.Захват произошел около 10.30 в среду – в блоке С, где находится больше 100 осужденных, несколько зэков сумели напасть на 4 сотрудников. Первого человека, наиболее пострадавшего в драке, захватчики выпустили в среду во второй половине дня. Через несколько часов они освободили еще одного.Требования заключенных неизвестны, как и причина нападения на охрану.Исправительный центр в Смирне находится примерно в 20 километрах к северу от столицы штата. В тюрьме есть блоки обычного и строго режима. Все тюрьмы в штате временно заблокированы.