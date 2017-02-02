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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты обстреляли ремонтников, пытавшихся восстановить электроснабжение Авдеевки
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Сепаратисты обстреляли ремонтников, пытавшихся восстановить электроснабжение Авдеевки


Сепаратисты обстреляли ремонтников, пытавшихся восстановить электроснабжение Авдеевки
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Российско-сепаратистские силы не позволили украинцам восстановить электроснабжение прифронтового города Авдеевки, пострадавшего от обстрелов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы!», - написал глава МВД в своём микроблоге в Twitter.

Информацию подтвердил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. «Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии соприкосновения. Рашисты открыли стрельбу по ним, несмотря на объявленный режим тишины. К счастью никто из ребят не пострадал. Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение Авдеевки», - поделился он информацией.

Отметим, что конфликт на Донецком направлении резко обострился 29 января. Обе стороны конфликта – украинские войска и Россия с сепаратистами, - обвиняют в эскалации друг друга.

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