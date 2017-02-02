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Главная страница → Раздел: УкраинаПостпред США в ООН пообещала Украине не пренебрегать её интересами
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Постпред США в ООН пообещала Украине не пренебрегать её интересами


Постпред США в ООН пообещала Украине не пренебрегать её интересами
Фото: AmericaRU.com / UN Photo/Loey Felipe
Новый постпред США в ООН Никки Хейли пообещала украинскому коллеге Владимиру Ельченко, что США не признают Крым российской территорией. Об этом сообщило агентств ТАСС.

«Она (Хейли – ред.) подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность», - заявил Ельченко, отметив, что его разговор с американкой состоялся несколько дней назад.

Кроме того, со слов украинца, Хейли заверила его, что отношения между Россией и США «не будут вестись в ущерб Украине».

Отметим, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки допустил признание Америкой аннексии украинского Крыма. «Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше», - заявил республиканец, добавив, что «это следует иметь в виду».
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