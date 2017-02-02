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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне обстреляли украинский военный самолёт около захваченных буровых вышек в Черном море
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Россияне обстреляли украинский военный самолёт около захваченных буровых вышек в Черном море


Россияне обстреляли украинский военный самолёт около захваченных буровых вышек в Черном море
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Россияне из стрелкового оружия обстреляли украинский военный самолёт около буровых вышек в Черном море, аннексированных вместе с Крымом. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Инцидент произошел в среду, 1 февраля. «Во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС ВС Украины Ан-26», - рассказал Полторак, отметив, что вместе с тем была зафиксирована работа радиолокационной станции ВС РФ, «обычно используемой для наведения ракет систем противовоздушной обороны».

Министр также добавил, что в результате инцидента пострадал лишь самолёт. Уже на аэродроме на нём было обнаружено 3-см пулевое отверстие.

Информацию прокомментировало и Министерство обороны РФ, передаёт ТАСС. Так, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обвинил украинцев в «создании угрозы для безопасности персонала и оборудования» захваченных ими вышек «Таврида» и «Крым-1» из-за полёта Ан-26 «на предельно низкой высоте». Он также заявил, что данный самолёт якобы никто не обстреливал.

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