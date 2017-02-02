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Россия не пустила к себе 2 норвежских дипломатов


Россия не пустила к себе 2 норвежских дипломатов
Фото: AmericaRU.com
Очередной дипломатический скандал разразился с участием России. Москва отказались выдать визы 2 норвежским парламентариям, которые были приглашены Советом Федерации РФ для налаживания российско-норвежских отношений. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отказ в визе россияне объяснили мерами, введёнными в ответ на европейские санкции. «Российский "стоп-лист" был составлен абсолютно легитимно как ответ на недружественные, ничем не спровоцированные действия Евросоюза и ряда "примкнувших" стран, включая Норвегию… Мы неоднократно предупреждали, что использование подобных санкционных инструментов может бумерангом ударить и по тем, кто их инициировал. Норвежские парламентарии, отложив визит в Российскую Федерацию, оказались заложниками решений более чем двухлетней давности», - сообщило российское посольство, посоветовав норвежцам «задуматься о продуктивности участия в разного рода антироссийских санкционных мерах и списках».

Норвежцы весьма резко отреагировали на такую меру. Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде напомнил россиянам, что данные парламентарии были приглашены в Москву председателем комитета Совета Федерации по международным делам. Он также назвал такой поступок «неприемлемым и неразумным». Кроме того, в МИД Норвегии «на ковёр» был вызван посол России.

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