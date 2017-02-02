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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты Донбасса обвинили силы АТО в уничтожении из Бука дрона ОБСЕ
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Сепаратисты Донбасса обвинили силы АТО в уничтожении из «Бука» дрона ОБСЕ


Сепаратисты Донбасса обвинили силы АТО в уничтожении из Бука дрона ОБСЕ
Фото: AmericaRU.com / osce.org
«Минобороны» сепаратистской «ДНР» обвинило украинские войска в обстреле беспилотника ОБСЕ из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Информацию тут же растиражировали российские СМИ. Однако новость оказалась очередным фейком.

«Вчера в 23:38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК «Бук» с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», - сообщило «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на «оперативное командование ДНР».

Информацию быстро подхватили российские масс-медиа. Однако новость оказалась выдумкой. Миссия ОБСЕ даже была вынуждена опубликовать официальное опровержение. «Вопреки сообщениям в некоторых СМИ, в последнее время ни один из беспилотников СММ ОБСЕ не подвергался атакам», - заявили наблюдатели.

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