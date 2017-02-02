Сепаратисты Донбасса обвинили силы АТО в уничтожении из «Бука» дрона ОБСЕ

Фото: AmericaRU.com / osce.org
«Вчера в 23:38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК «Бук» с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», - сообщило «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на «оперативное командование ДНР».
Информацию быстро подхватили российские масс-медиа. Однако новость оказалась выдумкой. Миссия ОБСЕ даже была вынуждена опубликовать официальное опровержение. «Вопреки сообщениям в некоторых СМИ, в последнее время ни один из беспилотников СММ ОБСЕ не подвергался атакам», - заявили наблюдатели.
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