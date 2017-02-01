Каждое третье блюдо фаст-фуда заражено химикатами

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В одной трети упаковок для ресторанов быстрого питания медики обнаружили опасные соединения фтора, которые также маркируют как PFASs. Они обеспечиваются водоотталкиваемость и антипригарные свойства, однако не подходят для использования с продуктами питания.
«Известно, что одно из наиболее изученных подобных соединений ведет к развитию рака почек и яичек, повышает уровень холестерина, ведет к бесплодию и проблемам со щитовидной железой. В целом оно также меняет гормональный фон и снижает иммунный ответ, особенно у детей», - отмечают авторы исследования.
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