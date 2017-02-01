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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКаждое третье блюдо фаст-фуда заражено химикатами
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Каждое третье блюдо фаст-фуда заражено химикатами


Каждое третье блюдо фаст-фуда заражено химикатами
Фото: AmericaRU.com
Заказывая фаст-фуд, американцы думают, что знают о том, что именно получат: недорогую еду с отличным вкусом, но высоким содержанием жира и натрия. Однако мало кто догадывается, что такая еда имеет дополнительные риски. Упаковка, в которую завернуты блюда из фаст-фудов, может оказать негативное влияние на здоровье, показало новое исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology Letters.

В одной трети упаковок для ресторанов быстрого питания медики обнаружили опасные соединения фтора, которые также маркируют как PFASs. Они обеспечиваются водоотталкиваемость и антипригарные свойства, однако не подходят для использования с продуктами питания.

«Известно, что одно из наиболее изученных подобных соединений ведет к развитию рака почек и яичек, повышает уровень холестерина, ведет к бесплодию и проблемам со щитовидной железой. В целом оно также меняет гормональный фон и снижает иммунный ответ, особенно у детей», - отмечают авторы исследования.
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