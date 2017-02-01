Пропуск завтрака вредит сердцу

1 февраля 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

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Американская ассоциация сердца выпустила новые пищевые рекомендации, которые помогают уменьшить риски для здоровья. Среди прочего кардиологи советуют не пропускать завтрак и планировать полезные блюда заранее.Употребление в пищу большего числа калорий с утра и меньшего вечером поможет снизить вероятность сердечного приступа, инсульта или других заболеваний сердца, заявляют авторы исследования для ААС, специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке. «Важно не только, что мы едим, но и когда», - отметила Мари-Пьер Сент-Онж (Marie-Pierre St-Onge), ведущий автор.Порядка 30% взрослых американцев регулярно пропускают завтрак, и эта привычка получает все большее распространение. Вместо того, чтобы съесть полноценное блюдо, люди перебиваются несколькими закусками, и это вредит сердцу. Ежедневный завтрак уменьшает факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокий уровень холестерина и высокое давление.