ЕСПЧ оштрафовал Россию за содержание подсудимых в железной клетке

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что иски против российских властей подали трое граждан России, дела которых российский суд рассматривал в период с 2011 по 2014 год. Истцы пожаловались, что содержание их в железной клетке во время заседания суда не только нарушило их права, но и было крайне унизительным.
В споре суд встал на защиту истцов и обвинил российские власти в нарушении 3-й статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.
Россию обязали выплатить пострадавшим компенсацию морального ущерба от 3 до 7,5 тысяч евро, а также судебные издержки.
Читайте также: Россия вошла в тройку стран, не любящих выполнять решения ЕСПЧ.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В СК рассказали подробности жестокого убийства 15-летней школьницы →
- В РФ разрабатывается законопроект об изъятии у должника его единственного жилья →
- В России анестезиолог арестован за изнасилование пациентки реанимации →
- Тереза Мэй поставила королеву в «неловкое положение», пригласив Трампа в Великобританию →
- Самые влиятельные институты в РФ – Путин и силовики, - опрос →
- Из-за России НАТО усилит военное присутствие в Черном море →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109133
http://www.americaru.com/news/109133