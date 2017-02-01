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Главная страница → Раздел: В миреЕСПЧ оштрафовал Россию за содержание подсудимых в железной клетке
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ЕСПЧ оштрафовал Россию за содержание подсудимых в железной клетке


ЕСПЧ оштрафовал Россию за содержание подсудимых в железной клетке
Фото: AmericaRU.com
Европейский суд по правам человека назначил штраф российским властям за то, что в РФ во время суда подсудимые содержаться в металлической клетке. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что иски против российских властей подали трое граждан России, дела которых российский суд рассматривал в период с 2011 по 2014 год. Истцы пожаловались, что содержание их в железной клетке во время заседания суда не только нарушило их права, но и было крайне унизительным.

В споре суд встал на защиту истцов и обвинил российские власти в нарушении 3-й статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Россию обязали выплатить пострадавшим компенсацию морального ущерба от 3 до 7,5 тысяч евро, а также судебные издержки.

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