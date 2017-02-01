Луна получала кислород от растений на Земле в течение 2,4 миллиардов лет

Фото: AmericaRU.com
В течение длительного времени частицы кислорода из атмосферы Земли достигали Луны. Доказательства существования такого газообмена получены на основе исследования лунных пород, сделанных орбитальным аппаратом Kaguya.
Датчики аппарата обнаружили изменения уровня ионов кислорода, которые ударяются в него каждый раз, когда Луна проходит через плазменный слой Земли – листообразную область более плотной плазмы в нижнем поле магнитосферы планеты.
Часть изотопов кислорода на спутнике принесены солнечным ветром, включая кислород-16, однако найдены и такие изотопы, которые являются продуктов жизнедеятельности растений.
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