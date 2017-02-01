Уоррен Баффет рассказал, как поборол боязнь сцены

1 февраля 2017 года, 18:05

Фото: AmericaRU.com

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Один из самых богатых людей планеты, медиамагнат Уоррен Баффет ранее страдал от страха публичных выступлений. Он поделился тем, как преодолеть эту боязнь.«Я был в ужасе от публичных выступлений. Я не мог делать это», - признался миллиардер Уоррен Баффет в интервью для канала HBO, который снимает хронику его жизни. Баффету удалось обуздать свои нервы, поскольку это грозило его карьере. Преодоление страха полностью изменило жизнь Баффета. Для этого он записался на курс, который позволял постепенно работать с собой. «Инструктор объяснила, что каждую неделю будет давать карандаш тому, кто смог сделать больше, чем 7 дней назад. На 4 или 5 неделю я сделал Сьюзи предложение. Таким образом, я получил и карандаш, и невесту», - описывает он свое обучение против страха сцены.Также Баффет заявил, что его борьба во многом была успешной благодаря магнату недвижимости Барбаре Коркоран, у которой он брал интервью по навыкам общения. После неудачного выступления она решила покорить свой страх. Вместо того, чтобы просто учиться, она сразу же приняла решение быть активным инструктором по недвижимости в университете Нью-Йорка. Необходимость постоянного общения постепенно помогла ей преодолеть проблему. Кроме того, она стала лучшим риэлтором в городе, поскольку ее продажи сильно выросли.