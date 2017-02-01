Американцы стали есть много бекона

1 февраля 2017 года, 17:35

Фото: AmericaRU.com

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Запасы бекона в США достигли 50-летнего минимума. Это означает, что жители страны стали намного больше покупать этот продукт.Некоммерческая организация из Огайо, которая регулирует рынок торговли свининой, Ohio Pork Council сообщает, что растет спрос на замороженную свинину. При этом спрос далеко опережает предложение. «Современные свиноводы устанавливают исторические рекорды, производя больше свиней, чем когда-либо. Тем не менее, наши резервы продолжают истощаться», - говорит президент организации Рич Дитон (Rich Deaton).Одновременно с сокращением запасов начали расти цены на бекон. Стоимость свинины поднялась в январе этого года на 20%.