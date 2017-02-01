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Главная страница → Раздел: ЭкономикаVolkswagen соглашается заплатить около 1,2 миллиарда долларов по дизельному делу
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Volkswagen соглашается заплатить около 1,2 миллиарда долларов по дизельному делу


Volkswagen соглашается заплатить около 1,2 миллиарда долларов по дизельному делу
Фото: AmericaRU.com
Компания Volkswagen соглашается выплатить порядка 1,2 миллиардов долларов компенсации владельца 80 тысяч 3-литровых дизельных автомобилей США, которые пострадали в результате скандала, связанного с уровнем выбросов.

Таким образом, автопроизводитель расплатится за обман американских потребителей. Кроме того, поставщик компании Robert Bosch GmbH также примет участие в выплатах – более 320 миллионов урегулирования по гражданскому иску.
Volkswagen начнет программу урегулирования, как только суд вынесет окончательное решение по делу в мае 2017 года. Платежи могут вырасти до 4 миллиардов долларов, если регулирующие органы не одобрят некоторые нюансы, указанные в документах соглашения.

Напомним, представители Volkswagen осознанно обманули покупателей в США об уровне выбросов дизельных машин, чтобы не уменьшать уровень продаж.
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