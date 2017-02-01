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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесУльтраэкстравагантный образ жизни Джонни Деппа стоит ему огромных денег
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Ультраэкстравагантный образ жизни Джонни Деппа стоит ему огромных денег


Ультраэкстравагантный образ жизни Джонни Деппа стоит ему огромных денег
Фото: AmericaRU.com
Голливудского актера Джонни Деппа (Johnny Depp) обвиняют в транжирстве. Звезда ведет «ультраэкстравагантный образ жизни», который обходится недешево.

Джонни Депп якобы потратил 2 миллиона долларов за месяц только на полеты в частном самолете, покупку дорогих игрушек и подарки «иждивенцам». Управляющий актера из компании TMG, подавший в суд против Деппа, заявил, что «расточительства осушили реальный сундук с сокровищами».

По словам истца, Депп тратит около 30 тысяч долларов в месяц только на вино. В целом, актер потратил свыше 75 миллионов долларов на отделку своих 14 домов, включая имение во Франции и остров на Багамах. Также около 18 миллионов он потратил на покупку и ремонт роскошной яхты. Еще 3 миллиона долларов ему обошелся выстрел из пушки над Аспеном, в снаряд при этом был заложен пепел писателя Хантера Томпсона.

Ранее Джонни Депп подал в суд на своих бизнес-менеджеров из управляющей компании TMG за потери 25 миллионов долларов. Они выдвинули ответный иск, обвиняя в растрате денег его самого.
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