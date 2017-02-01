Умер Джон Веттон, музыкант из «Asia» и «King Crimson»

Фото: AmericaRU.com
По словам представителя Веттон, причиной смерти музыканта стал рак толстой кишки. Проблемы со здоровьем заставили его откататься от предстоящего тура «Asia» несколько месяцев назад. Кроме того, он собирался переиздать свой сольный сборник на собственном лейбле Primary Purpose.
Барабанщик «Asia» Карл Палмер отметил в заявлении, что Джон Веттон был мягким человеком и создателем «ярких текстов и мелодий в современной музыке».
Джон Веттон родился в Англии в 1949 году. Он начал свою карьеру с игры на органе в церкви. Его первой группой стала «Family».
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