Budweiser превратил свою рекламу для Суперкубка в историю иммигранта

1 февраля 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Еще одна американская компания решила выступить против политики нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) против мигрантов по-своему. Производитель пива Budweiser собирается показать во время Суперкубка по американскому футболу рекламу, которая по факту оказалась трогательной историей об иммигрантах.Шестидесятисекундный рекламный ролик «Born Hard Way» начинался с тревожной фразы: «Непохожt, что вы отсюда». Затем зрители знакомятся с историей приезда Адолфуса Буша (Adolphus Busch) из Германии в Сент-Луис. И как немецкий иммигрант превратил небольшую пивоварню в знаменитый на весь мир бренд.Реклама появилась на официальном канале марки Budweiser на YouTube. В ближайшее время болельщики Суперкубка увидят ее во время игр. Представители компании официально уклоняются от политических аспектов рекламы, однако для большинства посыл очевиден.«Мы создали этот ролик, чтобы показать, как основатель Budweiser реализовал свою американскую мечту. Это рассказ о нашем наследии и бескомпромиссной приверженности», - отметил Марсель Маркондис, вице-президент по маркетингу компании Anheuser-Busch, выпускающей пиво.