Корпус инженеров одобрил строительство доступа к спорному нефтепроводу в Дакоте

Фото: AmericaRU.com
Несмотря на протесты коренных американцев, через чьи земли проложат трубопровод, и огромного количества противников проекта по экологическим причинам, корпус официально дает добро. Акции протестов не утихают в лагере Стэндин Рок, расположенном в районе строительства, поскольку нефтепровод должен пересечь реку Миссури, дающую питьевой воду нескольких районам. По словам сенатора Джона Ховена (John Hoeven), разрешение корпуса ставит точку в многомесячной правовой битве за проект стоимостью 3,8 миллиардов долларов.
Индейцы сиу, чьи земли в Северной Дакоте попадают под строительство, собираются снова обратиться в суд с целью остановить создание нефтепровода в месте их проживания.
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