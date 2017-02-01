Корпус инженеров одобрил строительство доступа к спорному нефтепроводу в Дакоте

1 февраля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Корпус инженеров США, ранее отозвавший свое разрешение на создание доступа к нефтепроводу Keystone XL, вновь одобрил продолжение проекта. Армейские инженеры разрешили строительство после того, как новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал меморандум о завершении возведения нефтепровода.Несмотря на протесты коренных американцев, через чьи земли проложат трубопровод, и огромного количества противников проекта по экологическим причинам, корпус официально дает добро. Акции протестов не утихают в лагере Стэндин Рок, расположенном в районе строительства, поскольку нефтепровод должен пересечь реку Миссури, дающую питьевой воду нескольких районам. По словам сенатора Джона Ховена (John Hoeven), разрешение корпуса ставит точку в многомесячной правовой битве за проект стоимостью 3,8 миллиардов долларов.Индейцы сиу, чьи земли в Северной Дакоте попадают под строительство, собираются снова обратиться в суд с целью остановить создание нефтепровода в месте их проживания.