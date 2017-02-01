Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:55 am | Чикаго 7:55 am | Сан-Франциско 5:55 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыКорпус инженеров одобрил строительство доступа к спорному нефтепроводу в Дакоте
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Корпус инженеров одобрил строительство доступа к спорному нефтепроводу в Дакоте


Корпус инженеров одобрил строительство доступа к спорному нефтепроводу в Дакоте
Фото: AmericaRU.com
Корпус инженеров США, ранее отозвавший свое разрешение на создание доступа к нефтепроводу Keystone XL, вновь одобрил продолжение проекта. Армейские инженеры разрешили строительство после того, как новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал меморандум о завершении возведения нефтепровода.

Несмотря на протесты коренных американцев, через чьи земли проложат трубопровод, и огромного количества противников проекта по экологическим причинам, корпус официально дает добро. Акции протестов не утихают в лагере Стэндин Рок, расположенном в районе строительства, поскольку нефтепровод должен пересечь реку Миссури, дающую питьевой воду нескольких районам. По словам сенатора Джона Ховена (John Hoeven), разрешение корпуса ставит точку в многомесячной правовой битве за проект стоимостью 3,8 миллиардов долларов.

Индейцы сиу, чьи земли в Северной Дакоте попадают под строительство, собираются снова обратиться в суд с целью остановить создание нефтепровода в месте их проживания.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109117
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus