В Украине появится новый приют для бурых медведей

Фото: AmericaRU.com
Новый приют появится на территории резервата «Расточье» в Львовской области Украины. «Все мы хорошо знаем, что сейчас еще много животных содержатся в цирках или частных зоопарках. Сейчас идет несколько судебных слушаний по изъятию медведей из таких заведений и переселение их в такие приюты. Объединив усилия, нам удастся изменить ситуацию», - рассказал министр экологии Украины Остап Семерак, отметив, что новый центр для бурых медведей станет уже третьим в Украине.
«Спасение диких животных важно и для воспитания гуманного отношения в украинском обществе.... Ведь агрессия к дикой природе превращается в агрессию к обществу. Мы должны помнить, что гуманное обращение с животными, особенно бездомными, всегда было признаком цивилизованного общества», - констатировал глава Минэкологии.
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