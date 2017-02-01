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В Украине появится новый приют для бурых медведей


В Украине появится новый приют для бурых медведей
Фото: AmericaRU.com
Украинские власти подписали несколько меморандумов с международным фондом «Четыре лапы», предусматривающие создание в Украине 3-го приюта для бурых медведей. Об этом сообщило украинское Министерство экологии и природных ресурсов.

Новый приют появится на территории резервата «Расточье» в Львовской области Украины. «Все мы хорошо знаем, что сейчас еще много животных содержатся в цирках или частных зоопарках. Сейчас идет несколько судебных слушаний по изъятию медведей из таких заведений и переселение их в такие приюты. Объединив усилия, нам удастся изменить ситуацию», - рассказал министр экологии Украины Остап Семерак, отметив, что новый центр для бурых медведей станет уже третьим в Украине.

«Спасение диких животных важно и для воспитания гуманного отношения в украинском обществе.... Ведь агрессия к дикой природе превращается в агрессию к обществу. Мы должны помнить, что гуманное обращение с животными, особенно бездомными, всегда было признаком цивилизованного общества», - констатировал глава Минэкологии.

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