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В СК рассказали подробности жестокого убийства 15-летней школьницы


В СК рассказали подробности жестокого убийства 15-летней школьницы
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Хилке продолжается расследование резонансной гибели 15-летней школьницы. Убийцами девочки оказались её двоюродный брат и одноклассник. Об этом сообщило управление СК РФ по Забайкальскому краю.

Отметим, что трагедия произошла 29 января. Школьница не вернулась после прогулки, и родители заявили о её исчезновении. Вскоре тело девочки со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на окраине города. По подозрению в её убийстве оперативно арестовали двух парней 15 и 17 лет – одноклассника и двоюродного брата погибшей.

«К настоящему моменту следствием установлено, что оба подростка участвовали в убийстве девушки. Пригласив девушку прогуляться, подозреваемые вместе с потерпевшей на окраину города, где нанесли потерпевшей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте», - рассказали следователи, уточнив, что в ходе допросов парни «частично признались в совершении преступления».
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