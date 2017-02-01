В СК рассказали подробности жестокого убийства 15-летней школьницы

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что трагедия произошла 29 января. Школьница не вернулась после прогулки, и родители заявили о её исчезновении. Вскоре тело девочки со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на окраине города. По подозрению в её убийстве оперативно арестовали двух парней 15 и 17 лет – одноклассника и двоюродного брата погибшей.
«К настоящему моменту следствием установлено, что оба подростка участвовали в убийстве девушки. Пригласив девушку прогуляться, подозреваемые вместе с потерпевшей на окраину города, где нанесли потерпевшей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте», - рассказали следователи, уточнив, что в ходе допросов парни «частично признались в совершении преступления».
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