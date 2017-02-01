Ученые обнаружили белок в костях динозавра возрастом 80 миллионов лет

Фото: AmericaRU.com
Палеонтологам Университета штата Северная Каролина удалось получить коллаген из костей динозавров, живших около 80 миллионов лет назад. "Я полностью убежден, что доказательства подлинные", - сказал Энрико Каппеллини (Enrico Cappellini) специалист по изучению древних белков Музея естественной истории Копенгагена, который не принимал участия в исследовании. Вероятно, результаты имеют потенциал провести революцию в области изучения окаменелостей динозавров, так же как в свое время произошло с ДНК и человеком.
В еще одном эксперименте, проведенном канадскими учеными, говорится о сохранении белка в ископаемом животном, которое жило 195 миллионов лет. Ученые также обнаружили минерал, который, вероятно, поступил из крови динозавра.
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