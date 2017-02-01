Ученые изобрели чип, способный прочитать мысли парализованных людей

Фото: AmericaRU.com
Эксперимент был проведен на четырех испытуемых с синдромом запертого человека, при котором мозг продолжает работать, в то время как тело полностью выходит из-под контроля. Паралич может произойти внезапно, из-за инсульта или травмы ствола головного мозга, или медленно, когда моторные нейроны разрушаются при боковом амиотрофическом склерозе.
Специалисты разработали нейрочип, который считывает сигналы мозга и переводит их в понятный компьютеру язык. Для этого они предположили, что при положительном ответе уровень гемоглобина в мозге повышается, а при отрицательном – падает.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Biology».
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