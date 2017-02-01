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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМалфои посетили тематический парк Гарри Поттера
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Малфои посетили тематический парк Гарри Поттера


Малфои посетили тематический парк Гарри Поттера
Фото: AmericaRU.com
Джейсон Айзекс (Jason Isaacs) и Том Фелтон (Tom Felton) посетили знаменитый тематический парк «Волшебный мир Гарри Поттера» в Орландо. К «семейству Малфоев» также присоединились и другие звездные коллеги, в том числе Мэтью Льюис (Matthew Lewis), который сыграл во франшизе Невилла Долгопупса.

"Я, Том Фелтон и Мэтью Льюис. Удивляюсь, что они стареют, а я - помолодел. Для всех поклонников Гарри Поттера, который напоминают нам, что нужно бороться на стороне добра", - написал Айзекс в своем Твиттере. 53-летний актер удивил поклонников и Джоан Роулинг, когда разместил совместное фото с Фелтоном и Льюисом. Позже Айзекс опубликовал еще несколько фотографий, на которых появился Уорвик Дэвис (Warwick Davies), который сыграл профессора Флитвика и Крюкохвата, гоблина из банка Гринготтс.
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