Любители кофе, берегитесь молока, сахара и других добавок

Фото: AmericaRU.com
Кофе и чай являются одними из самых популярных напитков в США, пишут исследователи. Хотя напитки сами по себе содержат мало калорий, многие люди подслащают их: так делают около 68 процентов пьющих кофе и 33 процента пьющих чай. Именно добавки увеличивают калорийность кофе на 69 калорий, а чая – на 43 калории.
Количество дополнительных калорий может показаться незначительным, но оно способствуют увеличению веса, говорит ведущий автор исследования Рупен Ан (Ruopeng An), доцент кафедры кинезиологии и здоровья населения Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Public Health».
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