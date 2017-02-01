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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЛюбители кофе, берегитесь молока, сахара и других добавок
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Любители кофе, берегитесь молока, сахара и других добавок


Любители кофе, берегитесь молока, сахара и других добавок
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что любители кофе и чая, которые регулярно добавляют в напитки молоко, сахар и другие вкусовые добавки, увеличивают их калорийность.

Кофе и чай являются одними из самых популярных напитков в США, пишут исследователи. Хотя напитки сами по себе содержат мало калорий, многие люди подслащают их: так делают около 68 процентов пьющих кофе и 33 процента пьющих чай. Именно добавки увеличивают калорийность кофе на 69 калорий, а чая – на 43 калории.

Количество дополнительных калорий может показаться незначительным, но оно способствуют увеличению веса, говорит ведущий автор исследования Рупен Ан (Ruopeng An), доцент кафедры кинезиологии и здоровья населения Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Public Health».
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